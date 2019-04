© Copyright : DR

Kiosque360. Dans le cadre de sa volonté de préserver la confidentialité des documents administratifs, le ministère de l'Intérieur vient d'interdire à ses fonctionnaires les échanges via WhatsApp et Facebook.

Les fonctionnaires de l’Intérieur sont interdits de WhatsApp et Facebook. Le ministre de tutelle, Abdelouafi Laftit, vient en effet de mettre en garde les walis, gouverneurs, directeurs centraux et autres responsables de son département contre le partage de documents via ces deux outils du web, afin d’éviter toute fuite de données sensibles.

L’information est rapportée par Al Massae qui, dans son édition du vendredi 26 avril, explique que le ministre de l’Intérieur a interdit aux directions relevant de sa responsabilité l’échange de documents via les réseaux sociaux et les applications de messageries dédiées aux smartphones. Seuls les mails de l’administration, sécurisés, peuvent être utilisés à cet effet.

Le ministère de l’Intérieur est allé encore plus loin, en expliquant dans une missive adressée à ses services et que le quotidien a pu consulter, que le partage des documents doit tenir compte des règles du secret professionnel que tout fonctionnaire est tenu de respecter. L’usage de WhatsApp et de Facebook serait ainsi de nature à faire enfreindre à leurs utilisateurs cette règle.

Cette mise au point du ministère n’est pas fortuite. Comme l’explique Al Massae, il a en effet été constaté une recrudescence des échanges de documents administratifs de la part des fonctionnaires de l’Intérieur, via les deux outils précités. Or, certains de ces documents revêtent un caractère confidentiel. Non seulement ces pratiques sont de nature à impacter l’image de l’administration et de son fonctionnement, mais elles induisent également des risques de divulgation d’informations qui ne sont pas censées être diffusées. C’est pourquoi Abdelouafi Laftit appelle aujourd’hui ses services à éviter ses modes de transmission de documents et à mettre en place une procédure claire et définie permettant de préserver la confidentialité des documents et le traçage de leur diffusion au sein de l’administration.