© Copyright : DR

Le roi Mohammed VI a ordonné la mise en place d’une commission conjointe entre l’inspection générale de l’administration territoriale et l’inspection générale du ministère de l’Equipement, du transport, de la logistique et de l’eau.

Cette commission devra se charger d'enquêter plus en détails sur les circonstances de l’accident ferroviaire du samedi 17 février sur l’axe Tanger-Casablanca. Un train de transport de marchandises a en effet heurté un véhicule qui transportait des employés et qui n’a pas respecté la signalisation du passage à niveau. Cet accident a provoqué 6 morts et 14 blessés.

La commission mixte ordonnée par le roi sera donc chargée d’une enquête administrative globale. Elle aura également à prendre toutes les mesures légales et administratives qui s’imposent contre tous ceux qui ont fait preuve de négligence.

Un communiqué conjoint des deux ministères précise que cette commission déterminera les responsabilités et procédera à une révision globale et à un examen complet de toutes les mesures relatives à la sécurité des passages à niveau. Rappelons que le roi Mohammed VI avait donné, le 21 mai 2012, ses instructions aux services concernés afin d’assurer toutes les conditions de sécurité sur l’ensemble des passages à niveau à travers le pays.