Kiosque 360. Le projet de loi relatif au droit de l’accès à l’information alimente toujours la polémique au sein du circuit législatif.

Le projet de loi relatif au droit de l’accès à l’information a levé le voile sur le circuit législatif au sein de l’institution parlementaire.

Le texte a été adopté par la Chambre des conseillers, après l’amendement élargissant le champ des restrictions aux consultations des commissions parlementaires. Mais, lors de sa dernière lecture à la Chambre des représentants, l’amendement des conseillers, frappant du sceau de la confidentialité les réunions des commissions de l’Hémicycle, a été rejeté. Bien plus, la réunion de la commission compétente à la première Chambre a été marquée par une prise de bec entre la députée du Parti de la justice et du développement (PJD), Amina Maelainine, et le ministre délégué après du chef du gouvernement chargé de la réforme de l’Administration et de la fonction publique, Mohamed Benabdelkader, rapporte le quotidien Assabah dans son édition de ce jeudi 1er février. Et de préciser que la députée de la Lampe s’en est pris au ministre après avoir désactivé le son de son micro, brandissant la menace de se retirer de la réunion. La députée du PJD a été soutenue par Mustapha Baitass, du groupe parlementaire du Rassemblement national des indépendants (RNI) et de l’Union constitutionnelle (UC), qui a défendu la version de son homologue.

Cette dispute à chaud entre la députée et le ministre, appartenant pourtant à la coalition gouvernementale, a également retenu l’attention d'Al Massae dans son édition du même jour. A ce propos, le quotidien souligne que la commission de la justice et de la législation à la première Chambre a infligé un camouflet à la seconde Chambre en rejetant l’amendement qu’elle avait introduit et validé.

En plus de cette information relative au droit de l'accès à l’information, l’atmosphère dans laquelle se sont déroulés les débats n'a pas échappé aux projecteurs des médias.