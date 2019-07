© Copyright : DR

Kiosque360. La jeunesse a toujours été au cœur de l’initiative royale, puisqu’elle vise l’avenir. C’est par l’investissement dans ce capital humain que l’avenir est mis sur les rails de la modernité, de la démocratie, du progrès, de la justice sociale et du développement.

Dès son intronisation, le roi Mohammed VI a orienté sa vision du pouvoir vers l’édification d’un Maroc moderne, démocratique, développé et émancipé. Pour ce faire, la voie des réformes a été balisée pour bâtir ce Maroc moderne. C’est pour cela que les jeunes ont toujours été au cœur de la cette vision royale, écrit l’éditorialiste du quotidien Al Ahdath Al Maghribia dans son édition de ce mardi 30 juillet.

Cette vision, prenant en compte la jeunesse, cible en effet l’avenir. Même lorsque le Maroc a revisité ses fichiers du passé en créant l’instance équité et réconciliation (IER) pour les apurer, c’était, fait remarquer l’éditorialiste du quotidien, pour baliser la voie à l’édification du Maroc de demain, de l’avenir et de la consolidation de ses institutions.

Les jeunes ont aussi été au centre de l’approche du développement économique, orienté pour apporter une valeur ajoutée, en créant des emplois permettant aux jeunes de servir leur pays. C’est dans ce sens que le roi Mohammed VI suit en personne le chantier de la formation professionnelle comme vecteur d’épanouissement des jeunes en leur offrant des formations adaptées au monde de l’emploi et de ses évolutions, ajoute l’éditorialiste. C’est ainsi que le Maroc, sous la conduite du souverain, prépare ses jeunes au monde de la mondialisation, leur assurant une ouverture tout en préservant leur identité et leur culture.

Dans le même sillage, précise l’éditorialiste, le chantier de l’enseignement a été mis sur les rails de l’avenir prometteur pour les jeunes afin de leur permettre d’être plus créatifs et plus compétitifs à l’ère de la mondialisation. Il s’agit d’un chantier, fait constater l’éditorialiste, qui balisera la voie aux jeunes pour suivre des formations et être à l’air du temps. En fait, les jeunes du Maroc, conclut l’éditorialiste, constituent ses véritables ressources. C’est pourquoi ils sont constamment au cœur des initiatives royales.