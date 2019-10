© Copyright : DR

L’Institut Amadeus vient d'annoncer que la 12e édition du Forum MEDays, prévue à Tanger du 13 au 16 novembre 2019, verra une participation étoffée de personnalités politiques de renom. Il faudra en outre compter avec la présence des présidents du Sénégal, Macky Sall, et de la Sierra Leone.

"Cette 12e édition qui se tiendra sous le thème ‘Crise Globale de confiance: faire face aux incertitudes et à la subversion’ sera rehaussée par la participation des chefs d'Etat du Sénégal et de la Sierra Leone", a indiqué, contacté par Le360, Brahim Fassi Fihri, président de l'Institut Amadeus.

Le 12e Forum MEDays 2019 axera ses débats sur l’élément humain et questionnera l’ensemble des crises et des fractures actuelles dans "un contexte global d’incertitudes", a-t-il en outre souligné.

Cette 12e rencontre internationale se penchera également sur "l’Union Africaine et les moyens de concrétiser une vision d’intégration continentale dans le contexte de la mise en place de la ZLECAF (zone de libre-échange intercontinentale)".

Cette initiative, déclinée en plusieurs sessions dédiées à la question de l’intégration Africaine, mobilisera des personnalités représentant les différents pays de l’Union Africaine.

Quinze ministres africains, dont cinq chefs de la diplomatie de pays du continent participeront à ces débats, selon Brahim Fassi-Fihri.

José Luis Rodriguez Zapatero, ancien Premier ministre socialiste d'Espagne et Riyad Al-Maliki, ministre des Affaires étrangères de l'Autorité palestinienne, comptent parmi les nombreux participants du monde de la politique et de l'économie.

Le grand prix des MEDays 2019 sera décerné à cette occasion à une personnalité politique.

En 2018, c'est le président du Burkina Faso, Roch Marc Christian Kaboré, qui avait reçu cette distinction, pour ses efforts au service du progrès, de la paix et du développement de son pays.

Le Forum des MEDays est, aujourd’hui, l’une des plus importantes manifestations géopolitiques et économiques organisées au Maroc par une structure non gouvernementale.