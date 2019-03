© Copyright : DR

La consécration d'une jeune Française comme championne du monde du cri de la mouette n'a pas été du goût de l'humoriste qui lui a lancé un défi qu'elle n'a pas hésité à relever. Ça promet.

Le carnaval de Dunkerque (une commune française, sous-préfecture du département du Nord) organise chaque année le championnat du monde du cri de la mouette. Les candidats, déguisés, doivent sortir le grand jeu pour imiter l’oiseau emblématique.

Cette année, le sacre est revenu à une jeune Française du nom de Justine.

Mais la performance de la nouvelle championne du monde n'a pas plu à Jamel Debbouze. Se disant indigné, l'humoriste a posté une vidéo sur les réseaux sociaux dans laquelle il dit : "A mon sens, elle faisait plus la poule". Et de lancer un défi: "si j'avais été là, Justine, c'est sûr que tu n'aurais pas gagné. Je te propose un tête à tête de mouettes, si tu es une mouette, viens. On va voir qui c'est la mouette de nous deux."

La championne n'a pas tardé à réagir. "J'ai bien vu ta vidéo et laisse-moi bien te prouver que le 31, il y a une vraie différence entre la poule et la mouette", a-t-elle déclaré, ajoutant: "je relève le défi. Criera bien qui criera le dernier".

VIDEO - Justine, la championne du monde du cri de la mouette relève le défi que lui lance @DebbouzeJamel https://t.co/e5wbPh6gBO pic.twitter.com/5LTZdcLCPv — France Bleu Nord (@fbleunord) 22 mars 2019

Rendez-vous donc le 31 mars à Dunkerque. Spectacle garanti.