Gad Elmaleh ne rate visiblement pas une occasion pour charrier ses proches... L'humoriste a publié une vidéo où il demande à sa mère de parler en anglais. Et c'est, encore une fois, hilarant!

Gad Elmaleh aime beaucoup faire parler ses parents sur les réseaux sociaux! L'humoriste franco-marocain vient de publier une nouvelle vidéo sur son compte Instagram où il met en scène sa mère pour le plus grand bonheur de ses fans.

On y voit le comédien surprendre sa maman dans la salle de bain en train de se brosser les dents. Et c'est tout naturellement qu'elle tente de le chasser... Mais en bon taquin, l'humoriste lui demande de parler en anglais en contrepartie. "Let me brush my tooth!", lui dit sa mère avant qu'il ne la corrige, hilare. "Llaaaaaa, theeth!".