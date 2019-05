© Copyright : DR

Abdelillah Benkirane est un homme politique, mais aussi un théologien. Renouant avec ses anciennes amour, il en a fait la démonstration lors d’une récente rencontre avec des membres de la jeunesse de son parti.

Dans une nouvelle vidéo qu'il a diffusée lundi 20 mai en soirée, l'ancien chef de file du PJD a montré ce "talent caché" en consacrant presque 50 minutes de son allocution à l'islam, au Prophète, au référentiel islamique du PJD, à Ia Commanderie des croyants, au paradis, à l'enfer ainsi qu'à son passé de détenu islamiste à Derb Moulay Chrif.

Un discours moralisateur qu'il a prononcé devant un groupe de jeunes PJDistes reçus à son domicile au quartiers des Orangers à Rabat.

Il a commencé son intervention par le le référentiel islamique du PJD, estimant que son parti "n'est pas une formation religieuse, mais politique".

"Le MUR, bras religieux du parti, a un caractère purement religieux comme Al Adl Wal Ihssane, pas le PJD", a-t-il précisé.

Abdelilah Benkirane enchaîne par la Commanderie des croyants en affirmant que le roi Mohammed VI est le chef des croyants qui garantit le respect du "culte et l'ordre religieux".

"C'est ce qui fait la différence (du Maroc) par rapport aux autres" pays où "règne l’anarchie» (minute 19). "Je ne pense pas que les laïcs puissent se targuer de quelque grand rang au Maroc", a-t-il estimé.

La Jamaâ Islamiya, qu'il a fondée dans les années 1970, a occupé une place de choix dans sa leçon de moral, essayant de convaincre ses invités que la religion et la pratique de l'Islam sont des atouts pour devenir un meilleur homme politique.

"Ma détention durant deux mois au centre Derb Moulay Chrif a été éprouvante, seules mes convictions religieuses ont pu me sauver", a-t-il affirmé (minutes 34 et 82).

Poussant son discours religieux un peu plus loin, l'ancien chef du gouvernement -qui a évoqué brièvement son passage à la tête de l’Exécutif- a expliqué les bienfaits du paradis et l'enfer, cet espace qui attend "les corrompus et les infidèles" (minute 49).

"Soyez droits, honnêtes!", a conclu Benkirane alors que la voix des jeunes qui buvaient ses paroles s'élevait pour dire: "Que Dieu nous épargne l’enfer!".