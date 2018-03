© Copyright : DR

Dans une interview accordée hier dimanche 18 mars à la chaîne américaine CBS, en marge de sa visite aux Etats-Unis, le prince héritier saoudien est revenu sur ses acquisitions extravagantes, comme un tableau de Léonard de Vinci et un yacht géant. Voici ce qu’il en dit.

Le prince héritier d’Arabie saoudite et véritable homme fort de ce Royaume est sans détour. Questionné par une journaliste américaine de la chaîne CBS sur les achats extravagants qui lui sont reprochés, à l’image d’un tableau de Léonard de Vinci et un yacht géant, Mohammed ben Salmane est clair: «Je ne suis ni Gandhi ni Mandela. Je suis un homme riche et je suis issu d’une famille qui existe depuis des centaines d’années et qui compte de très larges propriétés», tranche-t-il.

«Mes acquisitions relèvent de ma vie privée et je n’ai que faire de l’intérêt qu’elles peuvent susciter auprès de certains médias. Ma fortune, je n’en garde que 49%. Les 51% restant vont aux gens, notamment les plus démunis», explique le prince héritier.

Pour rappel, celui qu'on surnomme MBS avait acquis, en décembre dernier, le tableau intitulé Salvator Mundi (Le "Sauveur du monde") du célèbre peintre italien au prix de 450 millions de dollars mi-novembre. En octobre 2016, il avait aussi acheté un yacht valant 500 millions de dollars.

Mohammed Ben Salmane est également le mystérieux acquéreur du château Louis XIV, près de Paris, demeure privée la plus chère au monde, cédée à 275 millions d’euros.