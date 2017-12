Le célèbre mannequin américain Ashley Graham se trouve au Maroc depuis le début de cette semaine. En shooting pour une nouvelle collection de maillots de bain, l’égérie de Swimsuits for All (Des maillots pour tout le monde) ne cache pas sa fascination pour la beauté du royaume.

C’est sur son compte Instagram où elle compte plus de six millions d’abonnés que Ashley Graham a diffusé des photos d’elle au Maroc. Le mannequin américain de 30 ans dit beaucoup apprécier le royaume et particulièrement la ville d’Agadir et ses environs.

Elle s’est offert une virée à Taghazout où elle s’est baladée à dos de dromadaire après avoir visité le musée Yves Saint Laurent à Marrakech.