Lubna Azabal et Niserine Erradi

Au beau milieu du festival de Cannes, Niserine Erradi et Lubna Azabal ont réussi à créer la polémique. Les deux actrices qui jouent dans le long métrage "Adam", projeté dans la section Un certain regard, ont échangé un baiser devant les caméras lors du photocall.

Lubna Azabal et Niserine Erradi ont échangé un baiser sur la croisette. Les deux actrices, la première belge et la seconde marocaine, campent les rôles principaux dans le film "Adam" de Meryem Touzani. Le film a été projeté dans la section Un certain regard, lundi 20 mai, durant l'édition 2019 du festival de Cannes, qui se déroule actuellement sur la Croisette.

Ce baiser a créée la polémique sur les réseaux sociaux. Si certains se sont interrogés sur la véritable tendance sexuelle des deux comédiennes, d'autres ont vu en cette séquence un simple coup de pub et de marketing de l'équipe du film.

"Adam", un film sur le combat des mères célibataires au Maroc, raconte l'histoire d’une rencontre un peu fortuite entre deux femmes dans la médina de Casablanca. Samia est une mère célibataire, enceinte, qui arrive de la campagne pour faire adopter son enfant. Elle sera accueillie chez une jeune veuve, Abla, qui se bat pour vivre avec sa petite fille de 8 ans. Elle a perdu le goût de la vie depuis que son mari est mort.

Le long-métrage, produit par Nabil Ayouch, qui n'est autre que l'époux de la réalisatrice Meryem Touzani, a eu droit à une standing ovation lors de sa projection.