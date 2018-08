© Copyright : DR

Madonna fête ce mercredi 15 août ses 60 ans à Marrakech. Une fête fastueuse est prévue à cette occasion. Voici comment la chanteuse a annoncé cet événement sur Instagram.

La reine de la pop Madonna a choisi la ville ocre pour souffler ses 60 bougies. La fête aura lieu au riad XXL et (évidemment) grand luxe de Vanessa Branson, la sœur de l’archimilliardaire britannique Richard Branson, patron notamment du tentaculaire Virgin (musique, tourisme et hôtellerie, transport aérien et même vaisseaux spatiaux).

Une publication partagée par Madonna (@madonna) le 14 Août 2018 à 6 :08 PDT

Pour la circonstance, quelque cinquante personnes et personnalités, triées sur le volet, ont été invitées.

Madonna vient de publier une image d’elle sur Instagram portant une tenue amazighe.