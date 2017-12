© Copyright : DR

L’humoriste franco-marocain Gad Elmaleh figure dans le Top 10 des personnalités préférées des Français. L’auteur-compositeur-interprète Jean-Jacques Goldman a repris sa place de numéro 1 dans le cœur des Français. Les détails.

Il n’aime pas le feu des projecteurs, fuit les lumières et mène une vie discrète. Et pourtant, il occupe une place de choix dans le cœur des Français. Jean-Jacques Goldman, puisque c’est de lui qu’il s’agit, est redevenu personnalité préférée des Français pour l’année 2017.

Goldman détrône ainsi l’acteur Omar Sy qui lui a avait ravi la première place en 2016. Ce dernier a été élu à la deuxième position, devançant le judoka Teddy Riner qui mène une carrière sportive exceptionnelle (détenteur d'un record de dix titres de champion du monde, champion olympique à Londres en 2012 et à Rio de Janeiro en 2016).

Dans ce Top 50 Ifop publié dimanche par le JDD , on retrouve l’humoriste et réalisateur Dany Boon (4e), l’actrice Sophie Marceau (5e) et l’acteur Jean Reno (6e). Suivent le médecin et animateur de télévision Michel Cymes (7e), l’humoriste maroco-français Gad Elmaleh (8e), le chanteur Florent Pagny (9e) et l’humoriste Florence Foresti (10e).

Jamel Debouzze, quant à lui, figure à la 36e place.

Curieusement, la première personnalité politique citée arrive en 34e position et il s'agit du président Emmanuel Macron.

La plus grande dégringolade est celle de Nicolas Hulot (47e), ancien journaliste, animateur et producteur de télévision, devenu ministre de la Transition écologique et solidaire. Il a perdu 12 places par rapport au précédent classement.