Le chanteur français Patrick Bruel est visé par une enquête préliminaire pour "exhibition sexuelle" et "harcèlement sexuel" après des accusations d'une employée d'un hôtel en Corse qu'il conteste, a indiqué à l'AFP le procureur de la République d'Ajaccio, Eric Bouillard.

Les faits se seraient produits le 9 août, alors que le chanteur se produisait en concert à Ajaccio, au sud-ouest de l'île française, et séjournait à l'hôtel Radisson Blu de Porticcio, a précisé le procureur, confirmant une information du quotidien Le Parisien.

Le procureur d'Ajaccio, saisi des faits le 13 août, a précisé que la jeune masseuse de 21 ans n'a pas souhaité déposer plainte mais a simplement "signalé des faits et un comportement déplacé" du chanteur.

Selon Bouillard, Patrick Bruel aurait rencontré la jeune femme sur son lieu de travail quelques heures avant son concert, et son entourage aurait commandé une prestation de massage auprès de l'hôtel.

"La jeune masseuse rapporte que lorsqu'elle arrive dans la loge de Patrick Bruel, la porte est fermée à clef et la lumière tamisée. Alors qu'elle commence le massage, le chanteur refuse par ailleurs de suivre le protocole dans ce domaine, notamment de mettre des vêtements, et va donc rester nu", raconte Bouillard. Le chanteur, selon le procureur reconnaît ces faits, "en précisant toutefois que lorsqu'il se met sur le dos il se couvre d'une serviette".

"La jeune femme indique également que M. Bruel va avoir des demandes de massages très particuliers dans certaines zones. Là, le chanteur nie les faits rapportés par la jeune femme", détaille le procureur.

Depuis le 13 août, le parquet d'Ajaccio a déjà procédé à de nombreuses auditions dans l'entourage de la jeune femme. "Ses proches décrivent sa sidération et sa prise de conscience du caractère anormal de ces faits. Dans son entourage, on confirme sa crédibilité et le fait qu'elle a été marquée par ces faits", souligne le procureur.

De son côté, selon Bouillard, la jeune masseuse a indiqué avoir eu "beaucoup de mal à reprendre son travail et à l'exercer normalement".

Patrick Bruel a été entendu dimanche soir.

Cité dans le Parisien, le chanteur donne sa version des faits: "Nous étions une heure avant mon concert, dans ma loge, accessible à tous. Mon équipe, mes collaborateurs, mes enfants étaient à proximité et ont l'habitude d'entrer à tout moment dans ma loge. Je n'ai pas eu la moindre intention, ni le moindre geste déplacé envers cette femme".

En Corse, les auditions devraient également se poursuivre dans les prochains jours.