Alors que les Mémoires de Sir Elton John sont sur le point de paraître dès demain, quelques bonnes feuilles ont été publiées dans les tabloïds britanniques avec leur lot d’anecdotes croustillantes.

De sa relation avec la famille royale britannique, en passant par son amitié avec Ladi Di, l’autobiographie d’Elton John fera à coup sûr le bonheur des amateurs du genre, dès demain, date de sa publication.

Parmi les souvenirs évoqués par le chanteur britannique, et que le Dailymail révèle aujourd’hui, on retrouve Michaël Jackson et autant dire qu’Elton John ne ménage pas le défunt roi de la Pop.

"Je connaissais Michael depuis qu'il avait 13 ou 14 ans. C'était le gamin le plus adorable qu'on puisse imaginer", débute-il avant de poursuivre, beaucoup moins avenant, "mais au fil des années, il a commencé à se retirer du monde et de la réalité, à la manière d'Elvis Presley. Dieu sait ce qui se passait dans sa tête, et dieu sait de quels médicaments il était bourré, mais à chaque fois que je l'ai vu, plus tard, je me suis dit que ce pauvre garçon avait totalement perdu la boule".

Et de poursuivre, un peu plus loin: "Je ne dis pas cela à la légère. C'était réellement un malade mental, quelqu'un d'un peu inquiétant à fréquenter."

Selon le Dailymail, l’auteur évoque également dans son autobiographie une certaine soirée organisée par Elton John à laquelle celui-ci avait convié un Michael Jackson qui se serait éclipsé et que l’on aurait retrouvé en train de jouer avec le fils de la gouvernante. "Pour une raison ou une autre, il semblait avoir du mal à gérer la compagnie des adultes".

De quoi ajouter de l’eau au moulin du réalisateur de "Leaving Neverland", le documentaire qui a suscité l’émoi lors du dernier festival du film de Sundance aux Etats-Unis, en donnant la parole à des présumées victimes du chanteur, dépeint comme un prédateur sexuel.