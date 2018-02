© Copyright : DR

Elle a ébloui les Français samedi soir. Mennel, jeune candidate à l'émission musicale The Voice France divise ses fans depuis hier en raison d'anciens tweets postés après l'attentat de Nice.

Mennel, la jeune candidate d'origine syrienne qui a conquis le jury de The Voice France après avoir interprété la chanson Hallelujah est dans la tourmente. Et pour cause, certains internautes ont ressorti du placard d'anciens tweets jugés douteux et écrits par la jeune femme suite à l'attentat de Nice survenu en 2016.

"C’est bon c’est devenu une routine, un attentat par semaine!! et toujours pour rester fidèle, le terroriste prend avec lui ses PAPIERS d’identité. C’est vrai que quand on prépare un sale coup on n’oublie SURTOUT PAS de prendre ses papiers!! #prenezNousPourDesCons", avait-elle rédigé.



Quinze jours plus tard, la jeune femme poursuit, toujours sur son compte Twitter: "Les vrais terroristes, c’est notre gouvernement".

Face à la polémique, Mennel a tenu à s'expliquer sur les réseaux sociaux: "Depuis hier, je lis beaucoup de choses qui sont sorties de leur contexte (...), écrit-elle sur sa page Facebook. Je suis née à Besançon, j’aime la France, j’aime mon pays. Je condamne bien évidement avec la plus grande fermeté le terrorisme". Poursuivra-t-elle son aventure dans The voice? Pour le moment, la maison de production du télé-crochet ne s'est pas encore exprimée sur l'affaire.