Dans un post publié sur son compte Instagram, Madonna est revenue sur son 60e anniversaire célébré à Marrakech en remerciant "le Maroc magique"!

Décidément, Madonna a été marquée par son séjour de trois jours à Marrakech où elle a fêté avec faste son 60e anniversaire... Dans un post publié sur son compte Instagram, la superstar américaine, qui a soufflé ses 60 bougies jeudi 16 août à Marrakech en compagnie de sa famille et de ses amis est revenue sur son séjour dans la ville ocre.

"L'anniversaire le plus inoubliable et le plus magique. Merci pour vos voeux et merci au Maroc, ce pays magique, de nous avoir accueillis", a écrit l'interprète de "La isla bonita" sur les réseaux sociaux.