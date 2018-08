© Copyright : DR

Kiosque360. Depuis quelques jours, l’anniversaire de Madonna à Marrakech fait les choux gras de la presse internationale et affole la Toile. Voici comment les médias à travers le monde ont traité son 60e anniversaire.

L'anniversaire des 60 ans de Madonna à Marrakech n’est pas passé inaperçu. C’est le moins que l’on puisse dire. Toute la presse internationale à travers le monde s’est intéressée à cet anniversaire qu’elle célèbre pour la première fois au Maroc.

Cet événement privé est au centre de tous les intérêts et les médias sont à l’affût de la moindre petite indiscrétion. Si les photographes et les journalistes ont eu interdiction de se rapprocher de la star, les réseaux sociaux de Madonna sont eux assez fournis en contenu question de combler les frustrations.

Par ailleurs, si les articles de presse sont nombreux, ils sont néanmoins très pauvres en information. Madonna est accompagnée de ses filles adoptées, Esther et Estella ainsi que de Lourdes, sa fille biologique. Les journalistes sont persona non grata puisque Madonna et son staff s’occupent d’immortaliser le séjour et de poster instantanément les photos sur Instagram.

La plupart des articles publiés en français, en anglais ou en espagnol reprennent les dépêches de l’agence de presse française. L’AFP nous apprend que la police marocaine est sur les dents pour empêcher les journalistes et les photographes de pister la star.

De même que le lieu de son séjour n’est pas officiellement connu même si il est quasiment certain que la star et ses convives logent au Riad el Fenn dans la médina de Marrakech, propriété de Vanessa, la sœur du milliardaire Richard Branson.

«Les spéculations vont bon train sur le lieu choisi pour souffler ses 60 bougies. Le Riad El Fenn, un palais avec piscine et terrasse immense sur les toits de la cité ocre, la Kasbah Tamadot, propriété somptueuse de Richard Branson lovée dans une vallée au pied des montagnes de l’Atlas ou la maison d’hôte luxueusement rustique La Pause, située dans un paysage désertique près des monts Agafay, sont les noms les plus fréquemment cités par ceux qui la recherchent», rapporte l'AFP.

La radio française Europe 1 écrit à son tour sur son site internet que le lieu de cet anniversaire fastueux est tenu secret.

Autre information reprise également dans quasiment toute la presse, la levée de fonds de l’opération Raising Malawi pour le compte des enfants orphelins et vulnérables avec des programmes de santé et d’éducation. «Quelques semaines avant de se poser au Maroc, Madonna avait tenu à célébrer son anniversaire en avance en lançant une collecte de fonds pour l'association Raising Malawi. Ayant adopté quatre de ses enfants dans le pays, Madonna a tenu à sensibiliser son public à la cause des "enfants vulnérables" et des orphelins», écrit le Huffpost dans son édition du jeudi 16 août.

Le magazine espagnol Hola a également publié une vidéo sur son site internet dans laquelle il révèle que les filles malawiennes Esther et Stella sont du voyage. Elles ont même revêtu, comme leur mère, des tenues traditionnelles amazighes, comme on le voit sur cette photo.

L’autre cliché de Madonna qui a enflammé la presse et les réseaux sociaux est celle de la star portant le couvre chef amazigh et des bijoux berbères. Sur cette photo, on la voit porter fièrement un écriteau avec inscrit «la reine». «Des images de la star couverte de lourds bijoux traditionnels de cérémonie, légendées d'un enthousiaste "reine berbère" et des hashtags #Marakesh #birthday#magic circulent de façon virale sur les réseaux sociaux après avoir été postées sur le compte Instagram de la star. "Au cas où quelqu'un oublierait" écrit, mutine, la célébrissime chanteuse dans un de ses posts ornés de gâteaux d'anniversaire sur Facebook et Instagram», rapporte l’AFP dans une autre dépêche.

Le journal El Espanol s’intéresse aussi de son côté au look de Madonna: «Depuis son profil personnel sur Instagram, Madonna a publié quelques photos de son voyage puisqu’on la voit déambuler dans le labyrinthe de la médina ou porter des bijoux typiquement berbères sur la tête».

Le site d’information local La tribune de Marrakech nous apprend qu’un staff dédié a répété inlassablement le show au Scarabeo camp à une quarantaine de kilomètres de Marrakech. «Un désert de pierre à perte de vue, des décors aux «couleurs» de la Madonne montés par une équipe venue d’Italie, des chevaux, des artistes, des danseurs et des danseuses terminent les derniers rodages».

Rai News écrit sur son site internet que la popstar a réuni une cinquantaine d’amis à Marrakech pour célébrer son anniversaire majestueux au Riad El Fenn de Vanessa Branson.