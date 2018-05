Michelle et Barack Obama.

Le couple présidentiel Barack Obama et son épouse Michelle se sont engagés aux côtés de Netflix pour produire des films, des séries et des documentaires. Les détails.

L’ex-président américain Barack Obama et son épouse Michelle ont signé un accord avec Netflix pour produire des films, des séries et des documentaires pour la plateforme de vidéo à la demande, par abonnement. Sans donner plus de détails, Netflix a déclaré dans un communiqué qu’il pourrait s’agir de séries dialoguées, de séries de téléréalité, de documentaires ainsi que de longs métrages de fiction.

Ces contenus seront produits par le couple Obama via leur société de production «Higher Ground Production» fraîchement créée à cet effet.

«Nous espérons cultiver et aider à s'affirmer les voix de talent, sources de créativité et d'inspiration qui promeuvent davantage d'empathie et de compréhension entre les peuples», a déclaré Barack Obama, cité dans un communiqué de Netflix.

L'ancien président pourrait bien utiliser cette nouvelle plateforme comme un instrument politique, notamment pour critiquer son successeur, Donald Trump.

Le montant du contrat n'a pas été révélé, mais l'accord est comparé par la presse professionnelle américaine à deux opérations majeures réalisées récemment par Netflix.