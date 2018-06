Diapo. La nouvelle tête de Johnny Depp choque ses fans

Mais qu'est-il arrivé à Johnny Depp? L'acteur américain inquiète ses fans. De nouvelles photos de lui diffusées sur la Toile le montrent très pâle, amaigri et arborant un look totalement "fou". Serait-il en train de préparer un nouveau rôle? On l'espère!

Par Khalil Ibrahimi