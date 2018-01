Diapo. France: Angelina Jolie reçue à l'Élysée

De passage à Paris avec ses six enfants, Angelina jolie a été reçue, hier, mardi 30 janvier, à l'Élysée par Brigitte Macron. L'actrice américaine et la Première dame ont échangé sur divers sujets, notamment sur l'éducation et les violences faites aux femmes. Voici les images de leur rencontre.

Par Rania Laabid