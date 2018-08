Vidéo. France: Ministre de l'Ecologie, Nicolas Hulot claque la porte du gouvernement

Après un an d'atermoiements et faute d'obtenir des avancées suffisantes en matière d'environnement, le ministre français de la Transition écologique Nicolas Hulot a annoncé mardi son départ du gouvernement dont il était un des membres les plus populaires.