© Copyright : DR

Une jeune femme algérienne a été agressée physiquement et verbalement pour avoir fait un footing une heure avant la rupture du jeûne. Elle en parle dans une vidéo devenue virale.

Une Algérienne a été violentée et insultée pour s’être permis de faire du footing une heure avant la rupture du jeûne. Dans une vidéo devenue virale et ayant récolté plus de 200.000 vues sur les réseaux sociaux, cette jeune femme affirme avoir été victime d’agression verbale et physique.

L’agresseur lui aurait asséné que sa place était dans la cuisine. «Je voudrais savoir s’il est haram de faire du sport une heure avant al maghrib ou pas», demande sur la vidéo la jeune femme, voilée. «Parce que là, je suis sortie faire mon footing comme d’habitude, un jeune est passé à côté de moi et m’a frappée de façon vulgaire et il m’a crié ta place est dans la cuisine», a t-elle déclaré sous le choc.

Lorsqu’elle est allée signaler le fait aux gendarmes, la jeune femme a été encore plus choquée par la réponse des autorités. Elle dira à ce titre: «Ce qui me dérange le plus, c’est que quand je suis allée chez les gendarmes, quand je me suis plainte chez eux, ils m’ont répondu: pourquoi es-tu sortie faire un footing maintenant?».