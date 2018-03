© Copyright : AFP

Tariq Ramadan est visé par une troisième plainte pour viol. Elle a été déposée ce mercredi 7 mars par une Française d'origine marocaine, rapporte L'Express.

Une troisième plainte pour viols a été déposée, ce mercredi 7 mars au parquet de Paris contre Tariq Ramadan, rapporte le journal français L'Express. La plaignante, une Française d'origine marocaine âgée de 45 ans qui souhaite rester anonyme accuse l'islamologue de neuf viols qui auraient été commis pendant un an et demi, soit de février 2013 à juin 2014 à Paris, Roissy, Lille, Londres et Bruxelles.

Tout comme les autres plaignantes, la dernière explique être "tombée sous l'emprise" du théologien suisse qui lui a fait du chantage pour la contraindre à des relations sexuelles violentes durant toute cette période. Elle aurait conservé des SMS échangés avec Tariq Ramadan, qui prouveraint ses dires, précise la même source.

Dans cette plainte, la présumée victime explique que c'est Tariq Ramadan qui l'a contactée sur Facebook. S'en suit une longue correspondance par mails avant une vraie rencontre physique qui va rapidement déraper... La plaignante précise notamment que le théologien lui ordonnait de l'appeler "maître" et lui aurait imposé "de force une fellation en lui agrippant les cheveux". Il l'aurait également traitée de "chienne, pute, salope" après un rapport sexuel forcé.

Pour rappel, Tariq Ramadan est en détention provisoire depuis le 2 février, mis en examen pour viols sur deux femmes.