Taxe Gafa: Trump menace le vin français

Le président américain Donald Trump trinque avec son homologue français Emmanuel Macron à la Maison Blanche, le 24 avril 2018.

© Copyright : AFP

Donald Trump est monté au créneau vendredi contre la France et sa taxe sur les géants américains du numérique en dénonçant "la stupidité" du président Emmanuel Macron et menaçant de rétorsions le vin français, un des produits d'exportation tricolores les plus emblématiques.