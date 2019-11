Sénégal. Un problème sanitaire: les crèmes éclaircissantes et leurs ravages sur la peau

A Dakar, près de 50% des femmes mariées, analphabètes ou peu instruites, et travailleuses, s’adonnent au «Xessal» (la dépigmentation de la peau). Cette pratique, qui touche maintenant des adolescentes, et même un quart des hommes, est un problème de santé publique qui inquiète au plus haut point.

Par De notre correspondant à Dakar Moustapha Cissé