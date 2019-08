© Copyright : DR

Le grand pèlerinage musulman, le hajj, qui a commencé vendredi à La Mecque en Arabie saoudite, est l'un des plus grands rassemblements religieux du monde. Voici quelques chiffres qui illustrent l'ampleur de cet évènement annuel.

- Quelque 2,5 millions de pèlerins participent au hajj cette année, selon les médias saoudiens, contre 2,37 millions l'an dernier, 1,86 million en 2016 et seulement 24.000 en 1941.

- Des dizaines de milliers de membres des services de sécurité, dont plus de 17.000 employés de la protection civile, sont déployés pour aider à protéger les pèlerins, selon des responsables. Des milliers de caméras de sécurité ont été installées le long des itinéraires du pèlerinage.

- Vingt-cinq hôpitaux, 156 centres médicaux et plus de 30.000 professionnels de la santé sont mobilisés pour fournir des services d'urgence aux pèlerins, selon les médias d'Etat et le ministère du hajj.

- Quelque 350.000 tentes climatisées ont été installées pour héberger les pèlerins, selon un responsable saoudien, alors que la température extérieure peut excéder 40 degrés. Plus de 5.600 hôtels et appartements à La Mecque et à Médine --d'une capacité d'accueil de 2,7 millions de personnes-- sont dédiés aux pèlerins, selon les médias saoudiens.

- Environ 3.000 vols internationaux ont transporté des pèlerins vers le royaume, selon des chiffres officiels. Quelque 25.000 autobus ont également amené des fidèles à La Mecque.

- Plus de 13.000 tours de télécommunication et plus de 5.400 zones WiFi ont été mises en place pour servir les pèlerins, selon le ministère du hajj.

- Quelque 4.000 agents de nettoyage, équipés de 400 machines, sont déployés pour nettoyer la Grande mosquée de La Mecque, selon les autorités.

- Plus d'un million de bêtes sont prêtes pour Eid Al-Adha, la fête du sacrifice, selon les médias d'Etat.

- Le royaume espère accueillir 30 millions de pèlerins par an d'ici 2030 pour le hajj et pour le petit pèlerinage (omra), qui peut avoir lieu à tout moment de l'année.

- Au total, environ 96 millions de pèlerins ont participé au hajj au cours des 50 dernières années, selon des chiffres officiels.