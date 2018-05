© Copyright : DR

En visite à Bamako au Mali, le secrétaire général des Nations unies, Antonio Gueterres, s’est solidarisé avec les Musulmans en ce mois de jeûne.

Antonio Guterres a effectué, mardi 29 mai, une visite à la capitale malienne pour passer la journée internationale des Casques bleus, célébrée ce mardi, aux côtés des soldats de la paix de la Minusma. Il en a profité pour adresser, ce mercredi, un message aux Musulmans.

Sur compte Twitter, le secrétaire général de l’ONU a écrit : «Le Ramadan est une saison de paix et de réflexion. En solidarité avec les Musulmans partout dans le monde, je me joins aujourd'hui à celles et ceux qui jeûnent ici, au Mali. Ramadan Moubarak».