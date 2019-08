© Copyright : DR

Un fort séisme a été enregistré vendredi au large des côtes du sud-ouest de Java en Indonésie, a annoncé l'agence indonésienne de gestion des catastrophes, avertissant qu'il pourrait engendrer un tsunami avec des vagues de 3 mètres.

Selon l'institut de géophysique américain USGS, le séisme de magnitude 6,9 est survenu à une profondeur de 42 kilomètres, à quelque 150 kilomètres au large de Labuan, dans l'ouest de Java, l'île indonésienne la plus densément peuplée où se trouve la capitale Jakarta.

"Il y a des zones exposées à un sérieux risque de tsunami, qui pourrait atteindre une hauteur de trois mètres", a indiqué un responsable de cette agence, Rahmat Triyono. "Nous sommes dans l'attente d'informations concernant les dégâts" engendrés par le séisme, a-t-il dit.

A Jakarta, des habitants ont fui leurs habitations à la suite de la secousse, qui s'est produite à 19H03 locales (12H03 GMT).

L'Indonésie, archipel de 17.000 îles et îlots qui s'est formé par la convergence de trois grandes plaques tectoniques (indo-pacifique, australienne, eurasienne), se trouve sur la ceinture de feu du Pacifique, zone de forte activité sismique. L'an dernier, un séisme de 7,5 suivi d'un tsunami à Palu sur l'île des Célèbes a fait plus de 2.200 morts et des milliers de disparus.