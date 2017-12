© Copyright : DR

Cinquante six Palestiniens ont été blessés vendredi dans la bande de Gaza et en Cisjordanie occupée par des tirs de soldats israéliens lors de nouvelles manifestations contre la décision américaine de reconnaître Al Qods comme la capitale d'Israël, selon des sources médicales.

Des affrontements dans différents secteurs de la bande de Gaza ont fait 40 blessés par des tirs de balles réelles de soldats israéliens, dont quatre des blessés sont dans un état grave, affirme le porte-parole du ministère de la Santé du Hamas, Achraf Al-Qodra. Le Hamas et son allié le Jihad islamique avaient appelé vendredi à une "journée de colère" comme les précédents vendredis pour dénoncer la décision du président Donald Trump sur la ville sainte d'Al Qods.

Des affrontements ont fait 16 blessés en Cisjordanie dont six par balles réelles et les autres par des balles caoutchoutées, selon le ministère de la Santé de l'Autorité palestinienne.

Affrontant des soldats et policiers israéliens, douze Palestiniens ont été tués et des centaines blessés en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, depuis la volt-face diplomatique américaine.