Nouvel indicateur US de risque "enlèvement", l'Algérie concernée

Le département d'Etat américain a introduit, mardi, un nouvel indicateur de risque dans ses conseils aux voyageurs afin de communiquer plus clairement aux citoyens américains les risques d’enlèvements et de prises d’otages par des acteurs criminels et terroristes.