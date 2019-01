© Copyright : DR

"Atrocité diplomatique: les secrets obscurs du meurtre de Jamal Khashoggi" vient de paraître en Turquie. Cet ouvrage, signé par trois journalistes turcs, livre des détails précis sur les circonstances de l'assassinat du journaliste saoudien à Istanbul.

Ecrit par trois journalistes turcs, Abdurrahman Simsek, Nazif Karaman et Ferhat Unlu, qui travaillent pour un quotidien pro-gouvernemental, Sabah, ce livre se base sur des enregistrements audio de l'assassinat de Jamal Khashoggi, à l’intérieur même du consulat d’Arabie saoudite à Istanbul, le 2 octobre 2018.

Cet ouvrage livre de nouveaux détails, qui se basent sur des enregistrements que les auteurs citent abondamment, mais auxquels ils n’ont toutefois pas eu accès. Et pour cause, connus pour les liens étroits qu’ils entretiennent avec les services de renseignements turcs, ces trois journalistes tiennent leurs informations d’agents secrets de ce pays.

Le livre offre la description la plus complète à ce jour du contenu des enregistrements que détiennent les autorités turques et met en scène une équipe d’agents saoudiens, lesquels préparent leurs plans avant l’arrivée de Jamal Khashoggi à l’intérieur du consulat, puis raconte ce qu’il s’y est ensuite déroulé.

Le quotidien américain The New York Times, qui reprend de larges extraits du livre, assure qu'un responsable de la sécurité turque a confirmé de manière anonyme que les détails décrits dans le livre étaient exacts.

Les trois journalistes ont identifié l'un des officiels sur les bandes comme étant Maher Abdulaziz Mutreb, un responsable de la sécurité et assidu compagnon du prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane, dit MBS.

Les auteurs écrivent qu’on entend, à l’intérieur du consulat, Maher Abdulaziz Mutreb donner des ordres et diriger la conversation avec Jamal Khashoggi retenu à l'intérieur de la représentation diplomatique saoudienne.

Les trois journalistes turcs affirment également dans ce livre que Maher Abdulaziz Mutreb a présenté le plan à Salah al-Tubaigy, l'un des principaux officiers judiciaires du gouvernement saoudien, lui disant qu'ils essaieraient de ramener Jamal Khashoggi en Arabie saoudite.

Selon le livre, si Jamal Khashoggi oppose une résistance, "nous le tuerons ici et nous nous débarrasserons du corps", a déclaré Maher Abdulaziz Mutreb à Salah al-Tubaigy.

"Jamal est grand, environ 1,80 m. Les articulations d'un animal sacrificiel sont facilement fendues, mais le démembrement prendra encore du temps", aurait déclaré Salah al-Tubaigy.

"J'ai toujours travaillé sur des cadavres", a-t-il également déclaré.

"Je sais bien couper. Je n'ai jamais travaillé sur un corps chaud jusqu'à présent, mais je peux le gérer facilement. Normalement, tout en travaillant sur un cadavre, je mets mes écouteurs et écoute de la musique. Et je bois mon café et fume ma cigarette".

"Après le démembrement, vous allez les envelopper dans des sacs en plastique, les mettre dans les bagages et sortir les parties du corps", a ajouté, selon ce livre paru en Turquie, Salah al-Tubaigy.

Ce 2 octobre 2018, à Istanbul, quelques minutes après être entré au consulat d’Arabie Saoudite, Jamal Khashoggi, qui s’y était rendu pour obtenir un document administratif en vue de se marier, a été conduit au bureau du consul.

"Lâche mon bras, que penses-tu faire? ", déclarera-t-il…

Selon les trois journalistes turcs, dès que Jamal Khashoggi est entré dans la pièce, Maher Abdulaziz Mutreb lui a déclaré: "viens, assieds-toi. Nous sommes venus pour t’emmener à Riyad".

La réponse de Khashoggi a alors été courte et claire: "je ne vais pas aller à Riyad".

Ce livre signé par Abdurrahman Simsek, Nazif Karaman et Ferhat Unlu n'explique pas comment le gouvernement turc a obtenu ces enregistrements à l'intérieur même du consulat d'Arabie saoudite, territoire soumis au principe du droit international d'extra-territorialité.

Les auteurs spécifient toutefois que les services de renseignements turcs avaient rassemblé des enregistrements audio de plusieurs endroits du consulat.

Des extraits ont par la suite été diffusés devant de hauts responsables et leurs homologues étrangers, notamment Gina Haspel, la directrice de la CIA.

Des responsables saoudiens ont proposé de modifier les comptes-rendus de ce qui est arrivé à Jamal Khashoggi. Au début, ils ont affirmé qu'il avait quitté le consulat en toute sécurité après un rendez-vous. Plus tard, ils ont dit qu'il était mort dans une lutte. Finalement, ils ont déclaré qu'il avait été tué et démembré.

L’Arabie Saoudite a annoncé avoir arrêté 18 personnes impliquées dans cette affaire. Onze personnes au total ont été inculpées à Riyad, la capitale du royaume, en ce mois de janvier 2019.