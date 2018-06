© Copyright : DR

Deux mois après la catastrophe de l'Iliouchine II-76, qui s'est crashé près de la base de Boufarik, faisant 157 morts, dont des militaires polisariens, un nouvel avion algérien de transport de troupes (Hercule C 130) s'est abîmé ce dimanche 3 juin. Détails.

Encore un crash, un de plus, en l'espace de deux mois seulement. Après la catastrophe de l'Iliouchine II-76, qui s'est crashé le 11 avril dernier près de la base de Boufarik, 35 km d'Alger, faisant pas moins de 257 morts, dont une vingtaine de mercenaires du Front séparatiste du Polisario, l'armée de l'air algérienne est secouée par un nouvel incident survenu ce dimanche 3 juin à la base de Biskra, 400 km au sud-est d'Alger.

Un communiqué du MDN (ministère algérien de la défense) indique "la sortie de piste" d'un avion de transport de type "Hercule C-130", à l'aéroport militaire de Biskra, faisant état de "blessés légers" parmi l'équipage qui se trouvait à bord de l'appareil. "Lors de son atterrissage, un avion militaire de type Hercule C-130 sans passagers a fait l’objet, aujourd’hui 3 juin, d’une sortie de la piste de la base aérienne de Biskra, causant de légères blessures aux membres de l’équipage qui ont été immédiatement pris en charge, en plus de dégâts matériels à l’aéronef», explique la même source.

Vous avez bien lu: "un avion "sans passagers"! Autrement dit, le bilan de l'incident aurait, qu'à Dieu ne plaise, été très lourd en pertes humaines. Les dégâts causés à l'appareil édifient bel et bien sur la gravité de l'incident et l'état piteux dans lequel se trouve actuellement l'armée de l'air algérienne, dont la flotte est constituée d'appareils mal ou non entretenus devenus de véritables "cercueils volants"!

Pour rappel, l'armée de l'air algérienne détient le triste record du pire crash jamais enregistré durant les vingt dernières années, celui de l'Iliouchine II-76, survenu le 11 avril dernier, et son cortège de 257 morts!