Près de 5.400 personnes sont mortes suite à l'épidémie de grippe qui sévit en France depuis décembre 2017. Santé publique France a relevé cette année un excès de mortalité toutes causes et tous âges confondus.

La grippe tue. Et ce n’est un secret pour personne. Les derniers chiffres de décès enregistrés en France depuis décembre 2017 en donnent la preuve. Environ 5.400 personnes ont succombé à la grippe depuis le début de l’épidémie. L'agence Santé publique France a relevé un excès de mortalité toutes causes et tous âges confondus estimés à 7.400 décès dont 5.400 sont directement attribuables à la maladie, et ce jusqu'à la troisième semaine de janvier.

Le communiqué publié par Santé publique France précise que "près de 90% de ces décès concernent des personnes de 65 ans et plus". Par ailleurs, 4.000 personnes se sont présentées aux urgences à la suite d’un "syndrome grippal" dans la semaine du 5 au 11 février alors que 498 d’entre elles ont été hospitalisées selon les médias locaux.