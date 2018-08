© Copyright : DR

Le prédicateur Qaradawi, résidant au Qatar, s'attire les foudres des Saoudiens. A l'origine de la polémique: son tweet sur l'accomplissement du pèlerinage du Hajj et sur ses réels bénéfices. Saoud El Qahtani, conseiller au cabinet royal saoudien, a réagi à son tour.

Youssef Qaradawi, prédicateur égyptien résidant au Qatar, est au centre d'une polémique en Arabie saoudite. Son tweet sur l'accomplissement du Hajj et ses bénéfices n'est pas bien passé en Arabie saoudite.

هذا الحج ليس لله تعالى حاجة فيه.. الله غني عن العباد، وإذا فرض عليهم فرائض فإنما ذلك ليزكوا أنفسهم وليرتقوا في معارج الرقي الروحي والنفسي والأخلاقي إلى ربهم، ولتتحقق لهم المنافع المختلفة في حياتهم. — يوسف القرضاوي (@alqaradawy) 19 août 2018

Le théologien a écrit: "Ce Hajj, Dieu n'en a que faire. Le tout puissant n'est pas tributaire de ses croyants il est au dessus d'eux. S'il les as contraints à des obligations religieuses, c'est pour se purifier et s'élever au niveau spirituel et éthique. Ces bienfaits, ils doivent d'abord se refléter dans leur vie quotidienne".

En Arabie saoudite, ce tweet a été trés mal vu et perçu. Certains ont même jugé qu'il s'agissait d'une attaque directe et injustifée vis-à-vis de ce cinquième pilier de l'Islam. A son tour, Saoud El Qahtani, le conseiller au cabinet royal saoudien a traité cheikh Qaradawi de mercenaire à la solde du Qatar.