© Copyright : DR

Deux personnes ont été blessées, ce lundi 28 octobre, par des coups de feu tirés à proximité de la mosquée de Bayonne (Pyrénées-Atlantiques). Le tireur présumé a été interpellé près de son domicile.

Un bidon d'essence en feu aurait également été lancé, provoquant une explosion de faible intensité, selon la police qui précise avoir été prévenue vers 15h10. L'auteur présumé a été interpellé, un peu plus tard, aux environs de la mosquée.

«Le périmètre de la mosquée a été bouclé sur 300 mètres et un dispositif de sécurité et de secours déployé. Le maire de Bayonne et la sous-préfète sont sur place. Le parquet de Bayonne a ouvert une enquête en flagrance», soulignent des médias français.

Intervention de police en cours Rue Joseph Latxague à #Bayonne. Un individu interpellé.

Merci de respecter le périmètre de sécurité et les consignes des policiers mobilisés. pic.twitter.com/qVf6ibMQlQ — Police nationale 64 (@PoliceNat64) 28 octobre 2019

«Quelques fidèles se trouvaient à l’intérieur du lieu de culte musulman lorsqu’un individu âgé de 84 ans aurait ouvert le feu, blessant grièvement deux hommes âgés respectivement de 74 et 78 ans. Ils étaient occupés à préparer l’office du jour. Leur état jugé préoccupant, mais stable, a nécessité leur transport vers l’hôpital de Bayonne. L’un serait touché au cou et l’autre au bras, rapporte Sud Ouest France.