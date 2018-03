© Copyright : DR

Un colis a explosé, tôt mardi matin, dans un centre de tri de Fedex près de San Antonio au Texas, selon les autorités, alors que la police est toujours à la recherche d'un poseur de bombe en série à Austin, non loin de là.

Selon le Washington Post, le colis était destiné à une adresse à Austin -la capitale du Texas- où quatre explosions, dont la dernière dimanche, ont fait deux morts et quatre blessés en un mois.

La police de la ville de Schertz, où s'est produite l'explosion, a indiqué sur sa page Facebook que le colis avait explosé dans la partie où se fait le tri et "qu'une personne a été soignée sur place avant de repartir". Elle n'a pas précisé la destination du colis.

Le FBI comme l'ATF, l'agence fédérale qui régule les armes à feu et les explosifs, se sont également rendus sur place, a tweeté le bureau du FBI de San Antonio, indiquant que personne n'avait été blessé.

A Austin, des centaines de policiers locaux et agents fédéraux traquent un poseur de bombe en série, pour l'heure sans succès. La plus récente attaque, dimanche soir, a révélé un nouveau mode opératoire, plus sophistiqué, le colis piégé ayant été déclenché par un fil. Les bombes dissimulées dans des paquets étaient jusque-là déposées directement devant les habitations des victimes.

La police avait d'abord évoqué la piste de crimes racistes après les trois premières explosions, toutes les victimes étant noires ou hispaniques, mais la quatrième explosion a blessé deux hommes blancs, laissant penser aux enquêteurs que les cibles visées étaient "aléatoires".