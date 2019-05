© Copyright : AFP

Nouveau coup de tonnerre en Algérie. D'importantes arrestations ont été opérées, ce samedi 4 mai.

Homme de l'ombre depuis plusieurs années, Saïd, le frère cadet d'Abdelaziz Bouteflika, le président démissionnaire (malgré lui), a été arrêté ce samedi 4 mai.

C'est ce que rapporte le site tsa-algerie.com .

Deux autres pontes de l'ancien régime ont été également interpelés. Il s'agit, selon cette même source, du général à la retraite Taoufik (ancien patron du Département du renseignement et de la sécurité, DRS), et du général Tartag, ancien patron de la DSS 'Département de surveillance et de sécurité).

"Ils sont actuellement auditionnés par les services de la DGSI, dans le cadre de l’enquête sur leurs activités, qui ont été dénoncées par le chef d’état-major de l’ANP", souligne le site.

C'est dire que la purge, menée par le général Gaid Salah, se poursuit.