Algérie: Gaïd Salah enclenche une nouvelle purge au sein des sécuritaires

Le général Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense et chef d'état major fait le ménage au niveau des services de sécurité et du renseignement. Tartag (DRS), Bendaoud (DGSE) et Abdelkader (Direction de la sureté intérieure) ont tous été limogés en l’espace de 48 heures. Le début d'une nouvelle purge.

Par Karim Zeidane