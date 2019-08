Algérie: Carnegie Middle East Center craint un effondrement économique imminent

© Copyright : DR

L’impasse politique risque de conduire l’Algérie à une crise imminente. La prédiction est de Carnegie Middle East Center, un groupe de réflexion et un centre de recherche traitant des politiques publiques au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Le think tank en appelle donc à des réformes urgentes.

Lire la suite de l'article sur notre site: le360afrique.com

Par Karim Zeidane