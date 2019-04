Algérie. Bedoui, ce coureur de jupons et ce grand menteur

Bedoui avec Wahiba Amari, journaliste à La chaîne nationale Algérie 3.

En plus d’user de son pouvoir pour courir les femmes, à droite et à gauche, Noureddine Bedoui est un grand menteur. Le média bruxellois qui a révélé ses frasques persiste et signe. Voici comment et pourquoi.

«A la suite d’informations révélées jeudi dernier par notre média ainsi que d’autres sites européens dont eureporter.co (www.eureporter.co) concernant Nouredine Bedoui et ses écarts, certains médias algérien dont TSA, ont prétendu qu’il s’agit d’un montage photos, information parue dans leur Website le lendemain de la publication des révélations», écrit aujourd’hui ce site d’information. Explosif. Quand le très volage Bedoui forme son gouvernement grâce aux confidences sur l'oreiller «En effet notre rédaction a reçu un courriel contenant plusieurs photographies et informations à son sujet datant du 1er avril 2019. N’avons pas souhaité diffuser en ligne le contenu avant de s’assurer de la véracité des images, raison pour laquelle notre article n’a été publié que le 4 avril 2019, et ce, après vérification de l’ensemble des images par des experts dans le domaine et après avoir eu la certitude qu’il ne s’agit pas d’un montage mais bel et bien d’images réelles», poursuit le même média. «Rappelons que parmi la multitude d’images reçues, nous n’avons publié qu’une, par respect et pudeur envers nos chers lecteurs», affirme le site d’information. Qui dit mieux?

Par Rahim Sefrioui