L'administration américaine ne soutient aucunement un plan visant la création d'un nouvel État en Afrique et demeure convaincue que l'indépendance n'est pas une option pour le règlement du différend autour du Sahara marocain, ont affirmé les quotidiens péruviens "La Razon" et "Prensa 21".

"Les responsables américains, qui suivent de près les discussions sur le Sahara, ont affirmé que la Maison Blanche ne soutiendrait aucun plan pour créer un nouveau pays en Afrique", a écrit le journal péruvien à grande diffusion "La Razon", en se faisant l’écho d’un article publié par le prestigieux quotidien américain "The Wall Street Journal" tout en affirmant que "l'option de l'indépendance n'est pas la solution appropriée à ce conflit".

Alors que la communauté internationale s'emploie à éliminer les foyers de tension et à rétablir la paix et la sécurité, le "polisario" tente d'acquérir "une terre qui appartient historiquement et légalement au Maroc", a souligné "La Razon", faisant observer que le mouvement séparatiste "constitue une menace réelle pour la stabilité dans la région de l'Afrique du Nord et du Sahel".

De son côté, "Prensa 21" souligne que "The Wall Street Journal" a affirmé qu'"un nouvel État en Afrique pourrait en réalité être moins sûr. Si vous essayez d’établir un nouveau pays, cela pourrait créer une zone dont des insurgés et des groupes comme l’État islamique pourraient profiter et utiliser comme refuge".

Et d'ajouter que les États-Unis, conscients des dangers posés par le "Polisario", avaient estimé urgente la résolution de ce conflit, notant que Washington a clairement affirmé son opposition à l'option de l'indépendance "non viable".

A cet égard, le quotidien a rappelé la position de responsables occidentaux et marocains qui ont affirmé que les États-Unis soutenaient le Maroc, de manière non annoncée, dans ses efforts pour parvenir à un règlement final de ce conflit, fondé sur une solution consensuelle garantie par la proposition d'autonomie, que la communauté internationale considère comme "la seule solution viable et réaliste du conflit autour du Sahara".

Le quotidien, qui s’est arrêté sur le discours prononcé par le roi Mohammed VI à l’occasion du 66e anniversaire de la Révolution du Roi et du peuple, a mis en lumière les efforts déployés par le Maroc pour promouvoir le développement de ses Provinces du Sud à travers le lancement de vastes projets d’investissement dans divers domaines.

Et de soutenir que ces efforts s'inscrivent dans le cadre du modèle de développement marocain qui vise à améliorer les conditions de vie des citoyens et à réduire les disparités sociales et spatiales, soulignant que ce modèle était fondé sur la régionalisation avancée et la décentralisation administrative en tant qu'instrument optimal et efficace à même de faire accroître le volume des investissements dans les régions et promouvoir la justice et l'égalité.