Douceur, profondeur et un brin de mélancolie. C'est le secret de la Marocaine Shaimae Abdelaziz et elle en a encore fait la démonstration dans l'émission "The Voice" sur MBC. En reprenant un des classiques de sa concitoyenne, et non moins diva, Samira Bensaïd, elle a excellé. A découvrir...ici.