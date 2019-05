© Copyright : DR

La marque marocaine de produits ménagers, MIO, vient de frapper, de nouveau, un grand coup. A la veille de Ramadan, voici son nouveau message pour abattre les murs du sexisme et inviter les hommes à aider leurs femmes.

Premières images, des hommes, de tous âges... Ils se présentent, les uns après les autres, assis sur un tabouret face à un écran. Pas de mise en scène, pas d'acteurs, pas de décors. De la sobriété teintée de noir et de blanc, sous l'éclairage d'un unique spot.

Deuxième acte de ce spot publicitaire qui ne ressemble pas à un spot publicitaire. Les uns après les autres, ils sont confrontés à une image, celle de mains, photographiées en noir et blanc. A la question, à qui appartiennent ces mains, ils tentent de deviner. "Un paysan qui a labouré sa terre toute sa vie", "un plombier", "un homme manuel qui travaille dur", "un vieil homme qui a beaucoup travaillé", "une femme de ménage"...

Troisième et dernier acte. Chacun d'entre eux voit apparaître, en chair et en os, la personne à qui appartient les mains figées sur l'écran. Les larmes fusent, les sourires qui se scrispent en un sanglot étouffé, les rires gênés, les yeux qui se mouillent de larmes... Et pour cause, devant chacun d'eux se dressent, la maman de l'un, la soeur ou la fille d'un autre...

Devant elles, ces femmes de leur vie, qui travaillent dur dans les coulisses de la maison familiale pour le bien-être de tous, ils sont confus, gênés, emplis d'émotions. La prise de conscience est forte. Les uns après les autres, ils étreignent ces femmes qu'ils aiment sans pour autant les aider, leur promettent de mettre eux aussi la main à la pâte et de gêne desespérée, embrassent ces mains vieillies avant l'heure qui leur étaient jusqu'à ce jour invisibles.

Un spot pubilicitaire pour des produits d'entretien, sans femme enchantée de récurer les toilettes... ça fait du bien. Une belle iniative de la marque MIO et de son agence de communication, RAPP Maroc.