© Copyright : Le360

Le chef du gouvernement, Saâd Eddine El Othmani, a appelé les médias ainsi que les journalistes à respecter leur déontologie, leur crédibilité et l'honneur de leur profession, jeudi 25 juillet, lors de l'inauguration du siège du Conseil national de la presse (CNP).

"La presse est un véritable chantier qu'il faut développer pour que le secteur puisse jouer son rôle, comme il l'a précédemment fait, dans le développement du pays et dans l'éveil de la conscience ", a déclaré le chef du gouvernement, soulignant que "la critique objective est indispensable".

"Il faut une critique juste, une analyse et un commentaire judicieux ainsi qu'une information vraie et vérifiée", a souligné Saâd Eddie El Othmani devant une assistance venue en nombre, notamment composée de journalistes, de représentants de journaux et de publications, de membres et de représentants du gouvernement, ainsi que d'ambassadeurs étrangers accrédités au Maroc.

Le nouveau siège du CNP, est une superbe maison dotée d'un jardin, située dans l’avenue Lalla Meryem, dans le quartier du Souissi.

Son inauguration, hier, jeudi 25 juillet, intervient à la date anniversaire du décès, en 2015, de Larbi Messari, homme de plume et ancien ministre de la Communication.

Younès Moujahid, président du Conseil national de la presse, a donné un aperçu sur l'évolution de la presse lors des trois dernières décennies, jusqu'à la création et la mise en place du Conseil national en juin 2018.

Dans son allocution,Younès Moujahid a invité les journalistes ainsi que la Fédération des éditeurs de journaux, à oeuvrer "tous ensemble" pour faire de cette profession un véritable levier d’émancipation du pays.

"Nous sommes tous appelés, a-t-il lancé, à faire réussir ce grand chantier".

A titre de rappel, le Conseil national de la presse a été créé conformément à la loi 90-13.

Il s'agit d'une instance d’autorégulation des médias au Maroc, dans laquelle siègent 21 membres représentant la corporation des journalistes ainsi que des délégués du secteur des éditeurs de journaux (presse écrite et sites électroniques).

Sa mission consiste notamment à "gérer, arbitrer et décider", en cas de problèmes et de litiges liés au domaine des médias.