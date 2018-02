Taoufik Bouachrine: les raisons de son arrestation, selon le procureur du roi

Taoufik Bouachrine, directeur de la publication de «Akhbar Al Yaoum»

© Copyright : DR

On en sait un peu plus sur les raisons de l’arrestation, vendredi 23 février, de Taoufik Bouachrine, directeur du quotidien arabophone «Akhbar Al Yaoum» et du site alyaoum24.com. Voici ce qu’en dit le procureur du roi.

Un communiqué du procureur du roi près la Cour d’appel de Casablanca, diffusé, ce samedi 24 janvier, explique les raisons de l’arrestation de Taoufik Bouachrine, directeur du quotidien arabophone «Akhbar Al Yaoum», interpellé la veille. Objet de plaintes, le directeur d’«Akhbar Al Yaoum» arrêté «Le procureur du roi près la Cour d’appel de Casablanca informe que, suite au communiqué diffusé vendredi 23 janvier au sujet de l’enquête judiciaire en cours à l’encontre de Taoufik Bouachrine pour des plaintes portant sur des agressions sexuelles que le parquet général avait reçues, il a été placé en garde à vue», souligne le communiqué. «Les services de la police judiciaire poursuivent leurs investigations dans l’affaire et ce, en auditionnant les déclarants et certaines victimes, indique, samedi, le procureur général du roi, précisant que l’enquête se poursuit toujours», souligne le communiqué. Et d’ajouter : «D’autre part, le procureur général du roi affirme que, contrairement aux informations véhiculées, aucune autre personne n’a été arrêtée, jusqu’à présent, dans le cadre de cette affaire, notant que l’enquête en cours n’a aucun rapport avec le métier de la presse».

Par Khalid Mesfioui