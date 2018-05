© Copyright : DR

Après Switchers, #Code et Sa3a, inwi revient avec une nouvelle création originale, baptisée Rezo.

Il s’agit d’une création audiovisuelle originale qui plonge le téléspectateur dans un univers technologique inédit et intriguant. L'action se déroule sur douze épisodes d'une durée entre 8 et 12 minutes chacune.

Salim, joué par Momo, animateur radio vedette, est un jeune technicien de maintenance du réseau mobile. Sa vie prend un cours totalement inattendu quand, au lendemain d'un accident, il se réveille doté de pouvoirs «d'hyper réalité». Il se découvre alors des facultés extraordinaires de communication audio et vidéo, d'interactions avec des objets connectés, des applications, des jeux vidéo et des outils de messagerie. Il se retrouve plongé dans un monde de réalité augmentée.

Pour apprendre à apprivoiser et dompter ses nouveaux pouvoirs, Salim peut compter sur l'aide précieuse de sa fiancée Dounia, jouée par la talentueuse Zineb Obeid, et de son oncle tire-au-flanc Bush, campé par Adnane Mouhejja. «Rezo est une série de grande qualité, avec un scénario haletant et des acteurs attachants et vrais. C'est aussi une série avec un propos et du sens. Elle pose la question du tout technologique. Du grand potentiel qu'offre un monde connecté et des avancées que cela permet. En tant qu'opérateur global des télécoms, engagé dans une vision d'Internet pour tous, il est de notre responsabilité d'aborder ce genre de thématiques dans un cadre divertissant et ludique», explique Brahim Amdouy Manager des Contenus chez inwi.





Rezo est la quatrième série produite par inwi. Elle est diffusée simultanément sur Internet et sur la chaîne de télévision 2M durant tout le mois de ramadan.