Emmenés par les écrivaines Leïla Slimani et Sonia Terrab, 470 citoyens et citoyennes marocains –dont Tahar Ben Jelloun– signent de leur nom, sur Le Monde, une pétition où ils se déclarent hors la loi. Voici pourquoi.

Le quotidien parisien Le Monde publie ce lundi 23 septembre, dans sa version en ligne, réservée à ses seuls abonnés, mais aussi dans sa traditionnelle livraison quotidienne en papier, au format Berlin, une tribune suivie d’une pétition exclusivement signée par des citoyens marocains, femmes et hommes.

Ils et elles sont ainsi 470 à avoir donné leur consentement pour que leur prénom et nom figure sur une liste parue sur la version en ligne du Monde. Ils et elles se disent «hors la loi», le clament, et s’insurgent en réaction, dit Le Monde dans une introduction à cette tribune, «au récent durcissement de la répression sexuelle dans leur pays».

Le texte a été écrit, dit Le Monde, par deux artistes: Leïla Slimani, écrivaine, lauréate du prix Goncourt en 2016 pour son second roman, «Chanson douce», et Sonia Terrab, tout aussi écrivaine («Shamablanca» et «La Révolution n’a pas eu lieu», mais aussi réalisatrice d’un documentaire.

«Nous, citoyennes et citoyens marocains, déclarons que nous sommes hors la loi. Nous violons des lois injustes, obsolètes, qui n’ont plus lieu d’être. Nous avons eu des relations sexuelles hors mariage. Nous avons subi, pratiqué ou été complices d’un avortement. Nous avons appris à feindre, à composer, à faire semblant», font dire ces deux femmes, de leur plume, à 470 Marocains qui consentent à se déclarer publiquement comme étant des contrevenants à la législation marocaine.

Ces 470 citoyennes et citoyens sont pour la plupart célèbres et reconnus, tant dans leur pays qu’à l’extérieur de celui-ci. S’il y a parmi eux de nombreux anonymes, d’illustres inconnus, on peut relever, en parcourant cette liste, véritable Who’s who, des noms fameux, comme le réalisateur Kamal Hachkar, les actrices Latefa Ahrrare et Amal Atrache, le publicitaire Noureddine Ayouch, les écrivains Yasmine Chami et Driss C. Jaydane, la polémiste, «femme la plus protégée de France», Zineb El Rhazoui, la sociologue Soumaya Naâmane Guessous, le réalisateur Hicham Hajji, mais aussi Tahar Ben Jelloun, écrivain et chroniqueur (entre autres pour Le360).

«Je ne veux plus avoir honte», clament Sonia Terrab et Leïla Slimani, qui égrènent ces chiffres glaçants: «en 2018, au Maroc, 14.503 personnes ont été poursuivies au regard de l’article 490 du code pénal, qui punit de prison les relations sexuelles hors des liens du mariage. 3.048 personnes ont été incarcérées pour adultère», puis de s’indigner: «chaque jour, dans notre pays, entre 600 et 800 avortements clandestins sont pratiqués. Faut-il mettre toutes ces personnes en prison? Leurs « complices » (médecins, militants associatifs) aussi?»

Et les deux artistes de poursuivre, en se faisant les porte-voix des 468 autres Marocain.e.s engagés dans cette équipée médiatique en France: «nous croyons que la société marocaine est mûre pour le changement et pour que soient enfin entérinés le respect de la vie privée et le droit de chacun à disposer de son corps».

Sonia Terrab et Leïla Slimani appellent en conséquence, depuis Paris, «nos gouvernants, nos décideurs, nos législateurs, à faire preuve de courage, à faire ce pas en avant, en engageant un débat national sur les libertés individuelles». «Ce n’est pas un luxe, ce n’est pas une faveur, c’est une nécessité», lit-on.