Diffusée le 12 août sur M6, l’émission «Ambition intime» présentée par Karine Le Marchand mettra à l’honneur l’actrice Michèle Laroque.

La présentatrice de «L’amour est dans le pré» revient avec la seconde édition de ce nouveau format des plus intimistes.

Après avoir, il y a quelques mois, exploré la vie de la comédienne Michele Bernier dans ses moindres détails donnant à voir des moments télévisés des plus émouvants, Karine le Marchand fait passer aux confidences l’ancienne acolyte de l’humoriste Pierre Palmade.

Et pour raconter sa vie vie privée et professionnelle, c’est le Maroc qu’a choisi Michèle Laroque, pays de cœur où elle se rend souvent et où elle a décidé pour l’occasion, dans le cadre de l’émission, de convier ses meilleurs amis, la chanteuse Zazie, le comédien Pascal Elbé ainsi que le chanteur Christophe Willem.