© Copyright : DR

L'Agence marocaine de presse (MAP) vient de lancer six newsletters, dont quatre quotidiennes, traitant de thématiques précises.

Du nouveau chez l'agence Maghreb Arab Press. L'agence de presse marocaine vient de lancer six newletters spécialisées. Accessibles sur le lien http://mapnewsletters.ma, ces nouveaux produits digitaux de la MAP répondent à un besoin d'informations ponctuelles, fiables, complètes, sourcées et hiérarchisées.

Les newsletters quotidiennes de la MAP traitent des sujets de la politique nationale "Politis", de la politique internationale "Géopolitis", de l'économie et finances "Business" et des sports "Sport".

Les newsletters hebdomadaires font le point, chaque jeudi, sur les thématiques d'éducation et d'enseignement "Éducatis" et sur les informations de mode et de lifestyle "Vivre".

Qu'elles soient quotidiennes ou hebdomadaires, ces newsletters sont envoyées à une heure fixe (14H) et permettent de s’informer, depuis sa boîte e-mail, via une plateforme facile d’accès et une mosaïque d’infos illustrées et à parcourir au bout de quelques secondes, traduisant le souci d’informer rapidement et efficacement.

Les newsletters contiennent des informations complètes et des flashs info (treize informations au total) puisés dans la riche production éditoriale de la MAP, alimentés par ses vastes réseaux régional, national et international, avec le souci d’informer, de manière succincte, sur l’essentiel, l’utile et l’actuel.

Et pour les lecteurs désireux d’approfondir l’information, la plateforme "mapnewsletters.ma" renvoie vers les prolongements de la newsletter sur les réseaux sociaux et vers les autres produits de la MAP.

L’abonnement à une ou plusieurs newsletters se fait en domiciliant l’adresse mail de l'abonné sur le site http://mapnewsletters.ma.

Au-delà de l’aspect informatif, ces newsletters et la nouvelle plateforme à laquelle elles sont adossées permettent également des insertions publicitaires, à travers l’outil sponsoring, avec un potentiel de visibilité assez important.

En lançant ces Newsletters, la MAP poursuit, ainsi, l’action de diversification de ses produits et de renforcement de sa présence sur les plateformes virtuelles et ce, conformément à sa stratégie de digitalisation qui fait d’elle une Agence leader en la matière.